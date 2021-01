Brexit: Barnier aggiorna ministri Esteri Ue, "pronti a cooperare in politica estera"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit e consigliere per l'attuazione dell'accordo della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha partecipato al Consiglio Affari esteri dell'Ue e ha dato aggiornamenti ai ministri sulla cooperazione con Londra nell'ambito dell'accordo commerciale e di cooperazione. "Le relazioni con il Regno Unito come Paese terzo non saranno le stesse. Ma l'Ue è pronta a cooperare in politica estera se nell'interesse reciproco", ha scritto Barnier su Twitter. (Beb)