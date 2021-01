Ungheria: ministra Giustizia riceve gli ambasciatori di Germania, Portogallo e Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, ha ricevuto oggi gli ambasciatori di Germania, Portogallo e Slovenia. Lo rivela in un messaggio su Facebook in cui spiega di aver ricevuto i rappresentanti diplomatici di tre nazioni che sono le più recenti ad avvicendarsi alla presidenza di turno dell'Unione europea. La Germania ha appena lasciato il posto al Portogallo, mentre la Slovenia sostituirà quest'ultimo da metà 2021. "Noi ungheresi desideriamo un'Europa dove le soluzioni degli Stati nazione siano riconosciute e dove la risposta alle grandi questioni del futuro non sia 'più Europa'. E' buona cosa vedere che il punto di vista ungherese su migranti, sviluppo economico e politiche sociali sia compreso da sempre più Paesi", ha dichiarato la ministra. (Vap)