Covid: Gori, alcuni Comuni del Milanese hanno registrato brusco calo positivi tra 22 e 23 gennaio

- Potrebbe originare dal territorio di Ats Milano Città metropolitana, che comprende anche la provincia di Lodi, il problema del numero eccessivo di positivi al Covid-19 che ha generato il calcolo sbagliato dell'Rt. Lo ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori durante la conferenza congiunta tenuta insieme agli altri sindaci di capoluogo lombardi del centrosinistra. "Alcuni Comuni della Provincia di Milano hanno registrato a cavallo tra il 22 e il 23 di gennaio un brusco calo del numero dei pazienti contagiati attivi. Il Comune di Segrate venerdì registrava 504 cittadini attivi, il giorno dopo 102, quindi cinque volte di meno. Corsico nelle stesse date è passato da 387 a 104. Peschiera Borromeo da 400 scende in 24 ore a 80. Cesano Boscone passa da 418 a 72 casi. E il tema è di nuovo il fatto che vengono ripuliti i dati dei positivi da tutti coloro che nel frattempo sono guariti o deceduti. Quindi è lo stesso problema che ha determinato nella relazione dell'Istituto superiore di sanità l'ipervalutazione dell'Rt lombardo", ha detto Gori, aggiungendo che "questa cosa mi fa pensare che in realtà il problema non sia tanto dell'algoritmo dell'Istituto superiore, quanto di un sistema locale". (segue) (Com)