Covid: Gori, alcuni Comuni del Milanese hanno registrato brusco calo positivi tra 22 e 23 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare - ha spiegato Gori - perché questi casi sono tutti della provincia di Milano e quello che ho punto appurare parlando questa mattina con il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Bergamo è che solo Ats Milano, che comprende anche la provincia di Lodi e che da sola vale più di un terzo della popolazione lombarda, ha in uso un sistema informatico che non richiede come obbligatoria la compilazione del campo dello stato clinico. I medici di base di tutte le altre province lombarde quando devono compilare la scheda di un nuovo paziente, devono compilare l'inizio sintomi e devono scrivere se quel paziente ha sintomi, non li ha o è paucisintomatico, altrimenti il sistema non li fa andare avanti". "Non so dirvi - ha ammesso Gori, ricordando che "con la riduzione del numero di positivi si è passati da 14mila a 5mila" - se questa differenza spiega tutto, probabilmente no, perché mi sembra di aver compreso che negli ospedali di tutta la regione sia in uso un sistema che non prescrive la compilazione di quel campo". "Fatto sta - ha concluso - che ove quel campo non sia compilato, i guariti e i deceduti non vengono via via ripuliti, si accumulano e vanno a gonfiare il numero dei pazienti attivi, tanto da gonfiare alla fine l'Rt". (Com)