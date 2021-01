Russia: Borrell, non c'è proposta concreta sanzioni Ue sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessuna proposta concreta di sanzioni alla Russia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Alcuni Stati membri hanno evocato la questione della risposta da dare alla Russia", incluso il tema delle sanzioni, dato che alcuni ministri Ue, entrando ai lavori del Consiglio questa mattina, hanno parlato delle sanzioni a Mosca. "Ma non c'è stata una proposta concreta posta sul tavolo. Il Consiglio è pronto a reagire in funzione delle circostanze ed è pronto ad adottare le azioni adeguate se le circostanze lo esigeranno. Ma ad oggi non abbiamo una proposta concreta e quindi non è stata adottata alcuna decisione al riguardo", ha detto. (Beb)