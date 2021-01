Lombardia: Lucente (Fd'I), con sfiducia a Fontana M5S cerca scusanti per errori governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di difendere i cittadini lombardi, gli esponenti del M5s presentano una mozione di sfiducia al governatore Attilio Fontana. Tutto pur di cercare scusanti per gli errori dei loro rappresentanti al Governo. Eppure è stata l'ordinanza del ministro Speranza a mandare la Lombardia in zona rossa ed è stato il Governo a non concedere le 48 ore di sospensiva che avevamo richiesto". Lo dichiara in una nota Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in una nota. "Sembra - rileva Lucente - una mossa disperata per gettare fango sulla Lombardia e per distogliere l'attenzione dei cittadini dall'indegno spettacolo che Conte, Pd e M5s stanno dando a Roma. Ricordo però che la priorità per i consiglieri grillini dovrebbe essere quella di difendere i lombardi e non i propri interessi di partito. Fontana ha già spiegato con chiarezza quello che è successo durante la conferenza stampa di sabato, se c'è chi non ha capito è evidente che è solo per calcolo politico".(Com)