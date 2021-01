India: vaccino russo Sputnik potrebbe essere registrato nel giro di un paio di settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V potrebbe essere registrato in India entro un paio di settimane. Lo ha dichiarato a “Ria Novosti” l’ambasciatore indiano a Mosca, Venkatesh Varma. Il diplomatico ha ricordato che il prodotto è attualmente nella terza fase di sperimentazione, dopo il completamento “con successo” delle prime due fasi di test. Inoltre, ha sottolineato che la cooperazione tra i due Paesi nel campo della sanità, vaccini compresi, è a “un livello molto buono” e che tra le aziende indiane coinvolte e il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif) c’è un contatto regolare. Lo studio clinico di fase 3 sullo Sputnik V è in corso nel Sarojini Naidu Medical College di Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Il vaccino russo, messo a punto dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca e finanziato dal fondo Rdif, è basato su vettori adenovirali umani. Nel suo sviluppo sono coinvolti in India la casa farmaceutica Dr Reddy’s Laboratories di Hyderabad (Telangana) e il Biotechnology Industry Research Assistance Council (Birac). Dr Reddy’s ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per la fase 3 da parte del Drugs Controller General of India (Dcgi), l’ente di controllo sui farmaci, sulla base di dati di sicurezza soddisfacenti dopo la fase intermedia. (segue) (Rum)