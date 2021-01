India: vaccino russo Sputnik potrebbe essere registrato nel giro di un paio di settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria farmaceutica indiana è coinvolta complessivamente nello sviluppo di otto vaccini, tre dei quali indigeni. Il Dcgi ne ha approvati due: il Covaxin, sviluppato dall’azienda biotecnologica indiana Bharat Biotech in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv), e il Covishield, come è stato chiamato in India quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, con i quali collabora il Serum Institute of India (Sii). Il primo, ancora in fase 3 di sperimentazione, utilizza il virus inattivato mentre il secondo è basato su vettori virali derivati da adenovirus, in grado di codificare la proteina spike, con cui il virus si lega alle cellule umane. (segue) (Rum)