Lavoro: circa 50 dipendenti Roma Metropolitane in cassa integrazione dal primo febbraio

- In Roma Metropolitane una cinquantina di dipendenti, pari a un terzo circa della forza lavoro complessiva, andrà in cassa integrazione dal primo febbraio. È questa la voce che si rincorre nei corridoi dell'azienda. La cassa integrazione, all'indomani di una lettera inviata dal liquidatore Andrea Mazzotto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, in cui si sottolinea un rischio chiusura per insolvenza - e il cui invio e contenuto sono stati confermati a più rappresentanti sindacali - riguarderà alcuni lavoratori, soprattutto amministrativi ma anche tecnici, al 25 per cento e altri al 50 per cento: per una parte di loro ci sarà, quindi, una settimana di Cig al mese, per altri due settimane di Cig su base mensile. "Tutto questo viene fatto senza una comunicazione scritta - spiega Luigi Venturini della Filt Cgil Roma - e con la motivazione del Covid. Siamo stati convocati in un incontro in cui ci è stato confermato il rischio di chiusura per insolvenza a marzo e annunciato a voce che partiranno le lettere per la cassa integrazione. Nonostante le nostre rimostranze, nonostante le promesse arriviamo oggi a questa decisione di cassa integrazione per colpa del Campidoglio che non ha onorato gli impegni". Per Alessandro Bonfigli della segreteria regionale della Uiltrasporti Lazio, "è inaccettabile questo modello verbale di relazioni industriali che ormai è diventato un'abitudine in Roma Metropolitane. Come Uiltrasporti diffidiamo l'azienda a procedere con questo modus operandi, vogliamo sapere perché vogliono procedere con la cassa integrazione".(Rer)