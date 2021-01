Difesa: Grecia-Francia, firmato accordo per acquisto 18 Rafale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia, nonostante le difficoltà economiche, si è da sempre distinta per essere uno degli alleati della Nato a rispettare l’impegno di dedicare almeno il 2 per cento del Pil per la difesa, con tale dato attestatosi al 2,3 per cento nel 2019. L’arrivo del governo guidato da Nuova democrazia e l’inasprirsi delle tensioni con la Turchia, alla luce delle attività esplorative “illegali” nel Mediterraneo orientale, hanno tuttavia spinto l’esecutivo ellenico a pianificare un ulteriore irrobustimento del proprio apparato militare. Questo piano è articolato su vari assi e uno dei primi sviluppi concreti è prorio l’acquisto di 18 aerei Rafale prodotti dalla francese Dassault. (Gra)