Speciale scuola: Roma, Mattia (Pd), occupazione Kant con rivendicazioni giuste, ma pericolo violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti e le studentesse del liceo Immanuel Kant di Roma, con i fatti odierni, "ci lanciano una sfida urgente: è il momento di investire sulle nuove generazioni, sul loro futuro e quindi non temporeggiare su scuola e ricerca. Il lavoro di tutte le istituzioni e i corpi intermedi per garantire il rientro in sicurezza di tutta la comunità scolastica è stato massimo, le criticità ci sono, ma si sta lavorando senza sosta per risolverle puntualmente. É bene ricordare che continuiamo a vivere e dover gestire una situazione emergenziale e non del tutto prevedibile". Commenta così Eleonora Mattia, presidente della Commissione scuola e politiche giovanili in Consiglio regionale del Lazio, le notizie in merito all'occupazione del liceo Kant di Roma. "Capisco e condivido le preoccupazioni e lo smarrimento - continua Mattia - di questi ragazzi e ragazze che da giorni si stanno mobilitando nelle piazze, dentro e fuori gli istituti. Voglio dire agli studenti che le istituzioni sono dalla loro parte, con tutti i limiti di un'azione che resta d'urgenza. Il confronto democratico, la partecipazione e l'impegno degli studenti nell'elaborare proposte per affrontare al meglio questa fase difficile sono un bene prezioso. La responsabilità di tutti e soprattutto del corpo studentesco - conclude - è di proteggere la vita democratica e per questo chiediamo loro di impedire sempre le provocazioni e le degenerazioni violente e pericolose. Adesso è importante restare uniti". (Com)