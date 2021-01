Speciale scuola: con Lombardia arancione sindaco Sala firma ordinanza, da lunedì al via "Patto Milano per la scuola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'ordinanza del ministro della Salute che pone la Regione Lombardia in zona 'arancione' a partire da domenica 24 gennaio, il Comune di Milano dà attuazione al 'Patto Milano per la scuola' attraverso un'apposita ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sala. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale. Nel dettaglio l'ordinanza sindacale vieta, dalle ore 6 alle ore 10.15, l'esercizio di attività commerciali al dettaglio non alimentare in sede fissa, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi quindi mercati coperti, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali. Da questo divieto sono esclusi le edicole e i tabacchi, le farmacie e le parafarmacie. Per le attività afferenti ai servizi per la persona, il divieto va dalle 6 alle 9.30. (com)