Speciale scuola: Carretta (Azione), mi chiedo perché Lombardia unica regione in questa situazione

- Il consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) a seguito della conferenza stampa del Presidente Attilio Fontana afferma in una nota: "Fontana dichiara che la Lombardia ha sempre trasmesso dati corretti e che il problema sta nell'algoritmo dell'Iss. Al netto delle mie perplessità, una domanda mi sorge spontanea: per quale motivo siamo l'unica Regione in questa situazione assurda e non lo sono tutte? Le unghie sugli specchi reggono poco. Esigo la verità per tutti i lombardi chiusi in casa e senza possibilità di lavorare o andare a scuola a causa di questi numeri non chiari." (Com)