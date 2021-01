Speciale scuola: Casellati, educazione e istruzione mattoni progresso umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Educazione e istruzione sono i mattoni con cui si costruisce il progresso dell’umanità. Nelle famiglie, nella scuola, nelle istituzioni e nei corpi sociali, siamo tutti chiamati a garantire ai giovani le conoscenze e le opportunità formative necessarie alla piena affermazione personale". Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata internazionale dell'educazione. "Un Paese deve investire sulla crescita culturale e sull’accesso allo studio per garantire ai suoi figli la possibilità di un futuro migliore", ha aggiunto. (com)