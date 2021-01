Polonia: l'accordo sulla dismissione delle miniere si baserà sulla proposta dei sindacati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure suggerite dai sindacati ci sono la creazione di un Fondo slesiano di sviluppo – sulla falsariga del Fondo polacco di sviluppo (Pfr) – per il finanziamento di progetti futuri e l'istituzione di un consiglio di coordinamento per la trasformazione del voivodato della Slesia, con la partecipazione degli amministratori locali. Le associazioni sindacali vogliono anche la garanzia che sia indirizzato alla Slesia il 70 per cento delle risorse destinate alla Polonia dal Fondo dell'Unione europea per una giusta transizione. Chiedono inoltre che i proventi delle aste per l'assegnazione delle quote di emissione di CO2 siano impiegati a sostegno di investimenti tecnologici nel carbone pulito. Si tratta in particolare della gassificazione del carbone per soddisfare i bisogni dell'industria chimica ed energetica. I sindacati vorrebbero che simili progetti iniziassero già quest'anno, per entrare a pieno regime nel 2025, con l'obiettivo di assicurare le vendite di carbone fintanto che ci saranno miniere attive. Per i lavoratori ai quali non sarà garantita la continuità dell'impiego in miniera mano a mano che queste verranno chiuse i sindacati chiedono quattro anni di ferie (3 per i lavoratori degli impianti di trasformazione del carbone) durante i quali continueranno a percepire l'80 per cento dello stipendio ricevuto negli ultimi sei mesi di lavoro. Per i lavoratori inquadrati in contratti a più breve termine la proposta prevede una buonuscita una tantum da 120 mila zloty (circa 26 mila euro). Infine, per coloro che trovassero autonomamente un altro impiego, pagato però meno, i sindacati vogliono compensazioni aggiuntive quinquennali e una riqualificazione gratuita. (segue) (Vap)