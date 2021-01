Polonia: l'accordo sulla dismissione delle miniere si baserà sulla proposta dei sindacati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia detiene il 3 per cento circa delle riserve mondiali di carbone, il che la colloca al nono posto della relativa classifica globale. Il carbone, nello specifico antracite e lignite, pesa ancora per oltre il 70 per cento della produzione energetica nazionale. L'agenda climatica dell'Ue da un lato e gli alti costi di produzione e i prezzi globali in calo dall'altro sono tra i motivi di maggior pressione sull'industria carbonifera polacca. Tuttavia, i minatori si sono finora dimostrati un avversario agguerrito per il governo in carica, come d'altronde per gli esecutivi precedenti. Laddove non arriva il dialogo, con scioperi e proteste la categoria ha saputo costringere alla resa governi privi del coraggio politico per dire loro di no. Secondo un rapporto ufficiale, mentre la produttività della società Polska Grupa Gornicza (Pgg) è calata del 2 per cento, tra il 2016 e il 2018 gli stipendi dei minatori sono cresciuti del 13 per cento. (Vap)