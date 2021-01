Covid: Sala, non avrei nulla da dire se governo e Regioni rivedessero sistema regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna ripartire da un'interpretazione tecnica, è un fatto eminentemente tecnico questo del calcolo dell'Rt, La politica non deve c'entrare niente su questo, a meno che si scelga una via diversa e cioè si dica a livello di Paese che la politica si prende l'onere di definire le misure da adottare, prescindendo da un'analisi tecnica, ma così non è stato”. Lo ha detto, durante la conferenza stampa convocata dai sindaci lombardi del centrosinistra, il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala spiegando che così “non è stato per decisione di governo e Regioni. Quindi nel momento in cui, per una serie di motivi probabilmente giusti, si è deciso di delegare a un algoritmo la decisione rispetto a quelle che i cittadini possono o non possono fare e questo avviene da maggio del 2020, senza contestazione, quella è la regola". Viceversa per il sindaco di Milano sarebbe "accettabile se il presidente Fontana chiedesse di ripensare il sistema, di ripensare le regole. Io non avrei nulla da dire, se governo e Regioni decidessero che va rivisto, ma finché non si rivede governa solamente l'algoritmo. Per cui non è pensabile che solo la Lombardia abbia interpretato in modo giusto la cosa". (Rem)