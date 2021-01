Sport: Rossi (Pd), Conte intervenga per garantire autonomia richiesta da Carta olimpica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Andrea Rossi, componente delle commissione Cultura alla Camera, sottolinea: "Alle audizioni in commissione di queste settimane sui decreti legislativi di riforma dello sport, ho sempre evidenziato che su questo tema sia auspicabile trovare la massima unità del mondo politico. Lo sport, per sua natura - continua il parlamentare in una nota -, deve essere autonomo dalla politica. Contemporaneamente la politica deve essere unita nel sostenere un settore straordinariamente importante per il Paese dal punto di vista sociale, economico e culturale". L'esponente del Pd, poi, prosegue: "Per queste ragioni confido che nelle prossime ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di concerto con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, si faccia carico, con una norma o un decreto per garantire, attraverso il riconoscimento della pianta organica e del ruolo del Coni stesso, l'autonomia richiesta dal Cio (Comitato olimpico internazionale) in ossequio agli impegni contenuti nella Carta olimpica". (segue) (Com)