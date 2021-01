Sport: Rossi (Pd), Conte intervenga per garantire autonomia richiesta da Carta olimpica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossi aggiunge: "Non è assolutamente ipotizzabile pensare che gli atleti italiani non possano sfilare sotto la bandiera italiana alle Olimpiadi di Tokio o che in caso di vittoria non sia possibile suonare l’inno di Mameli. Ogni inutile polemica e ricostruzione fantasiosa lascia il tempo che trova. Questa problematica, purtroppo, si trascina dalla legge di Bilancio approvata nel dicembre 2018, con lo sostituzione di Coni Servizi con Sport e Salute Spa, e a oggi non ha trovato soluzione. Qui - conclude il deputato del Partito democratico - nessuno è sul libro paga di qualcuno. Stiamo lavorando da mesi per il bene dello sport e non per favorire una parte a discapito di un’altra". (Com)