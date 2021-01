Ue: Consiglio adotta norme su diritti viaggiatori ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le norme rivedute per rafforzare i diritti dei passeggeri ferroviari. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue spiegando che dal 2023 il diritto di ricevere assistenza durante l'accesso a bordo e la discesa dai treni si applicherà a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nell'Unione, a condizione che sia in servizio personale formato. Vengono sanciti il diritto di acquistare un biglietto a bordo, se non vi sono alternative per comprarlo precedentemente, una migliore fornitura di informazioni, la formazione del personale e norme più chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità. Il termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone con disabilità o a mobilità ridotta che necessitano di assistenza scende da un minimo di 48 ore a 24 ore. Per incoraggiare la mobilità verde, le imprese ferroviarie saranno tenute a predisporre spazi per le biciclette e i passeggeri saranno informati della capacità disponibile. Di norma, ogni treno sarà dotato di almeno quattro spazi per le biciclette. Previa consultazione del pubblico, le imprese ferroviarie possono decidere di prevedere un numero diverso di spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette. Gli Stati membri possono inoltre fissare un numero più elevato in caso di maggiore domanda di trasporto di biciclette. Gli obblighi relativi agli spazi per le biciclette si applicheranno nei casi in cui un'impresa ferroviaria ordini nuovo materiale rotabile o effettui un significativo ammodernamento del materiale rotabile esistente. (segue) (Beb)