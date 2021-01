Turchia: Covid, consegnato secondo lotto di vaccini Sinovac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ricevuto oggi un ulteriore lotto da 6,5 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinovac, mentre il Paese prosegue la campagna di vaccinazione avviata lo scorso 14 gennaio. I vaccini sono giunti a bordo di un volo Turkish Airlines proveniente da Pechino e atterrato all’aeroporto di Istanbul alle 6:15 (ora locale). La prima consegna di dosi è arrivata lo scorso 30 dicembre 2020, e il programma vaccinale ha preso il via dopo test durati 14 giorni nei laboratori locali. Anche il nuovo carico di dosi del siero Sinovac sarà testato prima di avviare la somministrazione. Nel frattempo il ministro della Salute, Fahrettin Koca, ha annunciato le prime iniezioni del vaccino a maggiori di 80 anni, mentre le autorità turche hanno garantito ad oggi l’immunizzazione di più di 1,25 milioni di persone in tutto il Paese, perlopiù tra le file del personale sanitario. La vaccinazione in Turchia non è obbligatoria, ma politici e autorità la raccomandano con forza alla popolazione. A ricevere il siero saranno nella seconda fase del programma vaccinale i lavoratori di settori essenziali e quelli che soffrono di almeno una malattia cronica; nella terza fase saranno coinvolti i cittadini minori di 50 anni con almeno una malattia cronica e i giovani adulti, e nella quarta e ultima fase sarà vaccinato il resto della popolazione. Dopo un’ondata di casi fra novembre e dicembre, le restrizioni imposte dalle autorità hanno ridotto sensibilmente il numero di nuovi casi giornalieri, che nella giornata di ieri hanno raggiunto le 5.277 unità (per un totale di più di 2,4 milioni di casi dall’inizio della pandemia) con 140 nuovi decessi (per un totale di 25.703 morti). (Tua)