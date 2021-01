Azerbaigian-Iran: ministro Esteri Zarif, congratulazioni per riconquista territori Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran si congratula con l’Azerbaigian per la riconquista dei territori del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, durante l’incontro con il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, a Baku. “Speriamo che questo sia l'inizio di relazioni pacifiche e normali tra i Paesi della regione", ha detto Il ministro. "Ora che abbiamo una situazione normale dopo il ripristino dell'integrità territoriale e la fine dell'occupazione, gli azerbaigiani possono tornare nei luoghi di origine e l'Iran vuole aiutarvi in questo processo. Oltre a essere vostri amici, siamo il Paese più vicino e abbiamo il più alto vantaggio comparativo per ricostruire quelle aree. Peraltro molte delle persone che vivono in quei territori hanno parenti iraniani”, ha detto Zarif. “Le relazioni sulle due sponde del fiume Aras sono relazioni di parentela e amicizia”, ha aggiunto. “La ricetta per una pace sostenibile risiede in accordi regionali inclusivi che includano corridoi di transito a vantaggio di tutti”, ha aggiunto il ministro iraniano. (Rum)