Serbia: fonti stampa, consegnato a Belgrado nuovo lotto di vaccini anti Covid di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato consegnato oggi alla Serbia un nuovo lotto di vaccini prodotti da Pfizer-BioNTech. Lo riferisce il quotidiano "Blic" citando fonti riservate. Il lotto è composto da 11.700 dosi di vaccino ed è stato consegnato all'Istituto Torlak, il centro nazionale per la virologia, i vaccini e i sieri del Paese balcanico. Secondo le stesse fonti, nelle prossime due settimane dovrebbero arrivare fra le 10 mila e le 20 mila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, mentre il 15 febbraio si attendono altre 41 mila dosi di vaccino della stessa produzione. Il 19 gennaio ha preso il via la vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Serbia. Secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, l'operazione sarà resa possibile attraverso l'allestimento di 300 punti in tutto il territorio nazionale dove i cittadini possono recarsi per la somministrazione delle dosi. Al momento la Serbia ha avviato la vaccinazione sulla popolazione con il vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, con lo Sputnik V di produzione russa e con il cinese Sinopharm. Secondo il piano di vaccinazione di massa i dipendenti delle attività primarie come agenti di polizia, insegnanti, militari e giornalisti sono i primi ad essere vaccinati. La vaccinazione sul personale sanitario e sugli anziani è invece già stata avviata a fine dicembre. (Seb)