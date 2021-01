Nepal: Partito comunista, Commissione elettorale non riconosce fazioni di Oli e Dahal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista è nato nel 2018 dall’unione tra il Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) guidato da Oli e il Partito comunista - Centro maoista (Cm) guidato da Dahal, con i due leader come copresidenti, ma di fatto l’integrazione è rimasta incompiuta a causa delle differenze ideologiche, delle divergenze sull’organizzazione e dei contrasti personali. L’intesa pre-unificazione prevedeva anche l’avvicendamento alla guida del governo, metà legislatura per Oli e metà per Dahal. Nel novembre del 2019, tuttavia, è stato raggiunto un nuovo accordo in base al quale Oli avrebbe guidato l’esecutivo per l’intera durata del mandato quinquennale e Dahal avrebbe guidato il partito come “presidente esecutivo”. Dahal ha accusato Oli di non aver rispettato i termini dell’ultimo accordo e ha chiesto il ritorno al precedente. (segue) (Inn)