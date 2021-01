Nepal: Partito comunista, Commissione elettorale non riconosce fazioni di Oli e Dahal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 dicembre il Comitato centrale, in cui Oli è in minoranza, ha nominato Madhav Kumar Nepal come copresidente al posto di Oli mentre l’altro copresidente, Dahal, è stato eletto leader anche della componente parlamentare del partito, sempre al posto di Oli. Il premier, invece, ha indetto una convention generale per il 18 novembre 2021 e ne ha affidato l’organizzazione a un Comitato centrale allargato di 1.199 membri, aggiungendo ai 447 già in carica altri 556 nuovi membri per cominciare e annunciando ulteriori nomine. Inoltre, il portavoce del partito Narayan Kaji Shrestha è stato rimosso e sostituito da Pradeep Kumar Gyawali, ministro degli Esteri. Sia la fazione di Oli sia quella di Dahal-Nepal hanno poi scritto alla Commissione elettorale nazionale rivendicando di essere le legittime rappresentanti del Partito comunista. (segue) (Inn)