Covid: Regione Calabria firma intesa con Rotary per vaccinazione (2)

- L’intesa non prevede spese, ha fatto sapere la Regione. Il presidente facente funzioni Spirlì ha spiegato: "Con questo accordo, il Rotary mette a disposizione della nostra sanità un numero congruo di professionisti della sanità che ci aiuteranno nella somministrazione delle vaccinazioni contro il Covid. I sanitari avranno una copertura assicurativa, sostenuta dall’associazione. È una giornata molto importante, in questa lotta al virus non saremo soli". Quindi ha concluso: "La cosa che più mi inorgoglisce è che siamo la prima regione italiana ad aver firmato questo protocollo d’intesa. La Regione Calabria ringrazia il Rotary per la grande disponibilità". (Ren)