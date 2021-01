Russia: Corte dei Conti paventa possibile carenza generi alimentari causa controllo governativo prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione dei prezzi potrebbe inoltre indurre un eccesso di domanda. A metà dicembre il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha annunciato il varo misure di natura sistemica necessarie per combattere l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Contemporaneamente alla firma di diversi decreti per stabilizzare i prezzi del mercato alimentare il governo ha tenuto negoziazioni con i produttori alimentari e le catene di vendita al dettaglio. Gli accordi conclusi per contenere i prezzi di alcune tipologie di merci di largo consumo validi fino alla fine del primo trimestre del 2021 e comprendono anche un contingente tariffario per l'esportazione di alcuni prodotti base. Il problema di un aumento anomalo dei prezzi è stato sollevato dal presidente russo Vladimir Putin e dal primo ministro Mikhail Mishustin. Nel corso di una riunione di governo sulle questioni economiche, il presidente Vladimir Putin ha posto l'accento sull'incremento dei prezzi dei generi alimentari per la popolazione, sottolineando che "la pandemia non ha nulla a che fare con questo". I critici dell'approccio del governo alla questione dell'incremento dei prezzi ritengono che i rincari siano legati a fattori di lungo periodo, quali il carico del debito dei produttori agricoli, piuttosto che dall'influenza dei mercati esteri in rialzo. (Rum)