Recovery: Casasco (Confapi), Pmi pronte a fare squadra per rilancio del paese

- Il mondo delle piccole e medie industrie private, colonna portante dell’economia italiana, è pronto a fare la sua parte nell’implementazione del Recovery plan: Confapi, dopo un attento esame del Pnrr, ha presentato proposte e osservazioni sui singoli temi ribadendo la disponibilità a collaborare alla messa a terra dei progetti strategici che stanno per vedere la luce, grazie al programma di finanziamenti straordinari provenienti dall’Unione europea. Così in una nota Maurizio Casasco, presidente di Confapi, al termine del collegamento con il presidente del Consiglio Conte e i ministri Patuanelli, Gualtieri, Dadone, Provenzano, Catalfo, Pisano e Amendola. “Non va dimenticato che i fondi europei non sono gratis e quindi, in un paese che non cresce da almeno venti anni, bisogna prestare attenzione al debito pubblico, che graverà pesantemente sulle generazioni a venire, già penalizzate ancora prima della crisi pandemica”, ha detto, aggiungendo che le riforme sono propedeutiche a qualsiasi credibile progetto di rilancio. (segue) (Com)