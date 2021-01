Recovery: Casasco (Confapi), Pmi pronte a fare squadra per rilancio del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’altra parola chiave per il sistema che Confapi rappresenta è competitività, da sostenere anche con una riforma in particolare della giustizia civile, che ad oggi rappresenta un ulteriore ostacolo agli investimenti domestici e internazionali: oltre alle necessarie misure di emergenza che stanno mostrando la corda delle vecchie tipologie di ammortizzatori, bisognerà pensare ai mutamenti successivi del mercato del lavoro”, ha continuato, spiegando che quando gli ammortizzatori cesseranno ci si troverà di fronte ad una vasta platea di disoccupati a fronte di una richiesta da parte delle aziende di nuove competenze. “Oltre alla garanzia di flessibilità del mercato del lavoro, che deve poter aiutare le imprese nello scenario post pandemico, deve entrare in campo un poderoso piano nazionale di formazione, sostenuto da politiche strategiche che orientino ai nuovi scenari economici la scuola e l’educazione ad ogni livello, che investano sull’alternanza scuola lavoro e su forme rivisitate e nuove di apprendistato”, ha detto Casasco. (segue) (Com)