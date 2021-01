Regeni: Fratelli d'Italia, governo passi dalle belle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione d'inchiesta per la morte di Giulio Regeni, rileva: "Grazie al lavoro della Procura di Roma, dopo cinque anni dal rapimento di Regeni abbiamo un'istruttoria conclusa e sono stati individuati degli imputati. Purtroppo - continua il parlamentare in una nota - dal punto di vista politico continuiamo a balbettare: il presidente del Consiglio Conte, il presidente della Camera Fico, e il ministro degli Esteri Di Maio, sono molto più bravi nella teoria che sulla pratica. Anche oggi leggiamo dei buoni propositi, ma ricordo loro che rivestono le più alte cariche dello Stato: se passassero dalla teoria alla pratica - conclude Trancassini -, riscontreremmo dei passi in avanti sostanziali e necessari per fare luce sulla tragica scomparsa di un nostro concittadino". (Com)