Russia: Putin, con cautela possibile rimuovere gradualmente restrizioni anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica in Russia si sta stabilizzando e questo rende possibile rimuovere con attenzione le restrizioni precedentemente introdotte contro il coronavirus. Lo ha fermato nel corso di una conferenza online il presidente Vladimir Putin. "Ora abbiamo vaccini efficaci, sono già stati registrati in 13 paesi. In generale, la situazione epidemiologica nel paese si sta gradualmente stabilizzando", ha dichiarato Putin. "Il numero dei contagiati sta diminuendo, è già diventato meno di 20mila", ha aggiunto il capo dello Stato. "Questo rende possibile rimuovere con attenzione le restrizioni imposte e tornare a un normale ritmo educativo", ha concluso il presidente russo. In Russia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 19.290 casi di coronavirus, cifra per la prima volta dall'11 novembre inferiore alle 20 mila unità. Il 24 gennaio la Sede operativa per il contrasto alla pandemia ha segnalato 21.127 nuovi casi. Secondo i dati aggiornati, 456 pazienti sono morti nelle ultime 24 ore. Durante l'intero periodo della pandemia, in Russia sono stati rilevati oltre 3,7 milioni di casi di coronavirus. Più di 3,1 milioni di pazienti sono guariti, circa 70mila sono stati i decessi. (Rum)