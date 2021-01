Malesia: oltre 3 mila nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.048 i casi di contagio da coronavirus registrati in Malesia nelle ultime 24 ore, con undici decessi per Covid-19. Lo indicano i dati comunicati oggi dal direttore generale della Sanità Noor Hisham Abdullah, secondo cui un terzo dei nuovi contagi sono stati individuati nella Valle di Klang, che comprende lo Stato Selangor e il territorio federale di Kuala Lumpur. Altre 529 infezioni sono state registrate nello Stato di Johor e 348 in quello di Sabah. “Mi rattrista che da oltre un anno stiamo combattendo contro la pandemia di Covid-19. La fine non è vicina. Tuttavia, nonostante gli sforzi fisici e mentali sostenuti, dobbiamo continuare a lottare. Tutti quanti, non importa quale ruolo si abbia, devono sostenere la loro responsabilità per salvare il Paese”, ha scritto Noor su Twitter. In Malesia è in vigore da questo mese lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sei Stati sono attualmente in fase di “lockdown”, provvedimento che verrà prorogato a partire dal 4 febbraio prossimo per tutti gli Stati tranne quello di Sarawak. (Fim)