Speciale energia: costituita in Mongolia società che valuterà fattibilità gasdotto Potere della Siberia-2

- È stata costituita in Mongolia la società Sojuz Vostok Gas Pipeline Company per sviluppare uno studio di fattibilità per il progetto Potere della Siberia-2. È quanto riferito dal canale Telegram di Gazprom, il colosso russo dell’energia. La società è stata costituita per eseguire i lavori di progettazione e sviluppare uno studio di fattibilità per la costruzione di un gasdotto per la fornitura di gas russo attraverso la Mongolia alla Cina. “Il gasdotto Sojuz Vostok sarà il proseguimento di Potere della Siberia-2 in Mongolia, la cui capacità di esportazione potrebbe superare la capacità di Potere della Siberia – già in funzione – di oltre 1,3 volte”, si legge nel messaggio su Telegram in cui si cita l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. (Rum)