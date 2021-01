Speciale energia: Borghetti (Pd), dichiarazione di Monti incredibile, non sa cosa fa la sua compagine di governo in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È veramente incredibile la dichiarazione del vicepresidente della Commissione Territorio, Andrea Monti, che sostiene che le emissioni delle automobili non sono una componente decisiva sull'inquinamento e che tutto il mondo sta sbagliando strategia scegliendo di passare dai carburanti fossili all'elettrico. Dimostra, così, oltre tutto, di non sapere nemmeno cosa fa la stessa Regione Lombardia e la sua compagine di governo regionale". Così in una nota il consigliere regionale lombardo del Pd e vicepresidente dell'Aula di Palazzo Pirelli, Carlo Borghetti, replica alle dichiarazioni del collega della Lega Andrea Monti sulla strategia di contrasto allo smog. "Avremmo capito – prosegue Borghetti – se avesse parlato della necessità di prendersi cura di tutte le fonti inquinanti o del fatto che sia necessario passare maggiormente al trasporto pubblico. Nessuno ha mai sostenuto che non ci sia un problema sull'efficientamento energetico delle nostre case e dei nostri impianti di riscaldamento. Come nessuno ha mai messo in discussione il fatto che i livelli di inquinamento prodotti dalle emissioni in agricoltura, e che incidono sulla composizione del particolato atmosferico, non sono più sostenibili. Però c'è anche il traffico veicolare che deve mostrare la stessa capacità innovativa degli altri settori". "Forse Monti - ipotizza il consigliere Pd - non sa che tutte le strade vanno percorse, così come prevede anche il Piano energia ambiente e clima di Regione Lombardia. Gli chiediamo fin da ora di confrontarsi con il suo assessore all'Ambiente Cattaneo che sta per far uscire un bando regionale per l'acquisto di vetture elettriche. E ciò nonostante la 'netta' contrarietà di Monti". (com)