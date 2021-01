Taiwan: la Cina mette l’amministrazione Biden di fronte al suo primo test importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nemmeno una settimana dal suo insediamento, la nuova amministrazione statunitense guidata dal presidente Joe Biden è già di fronte al suo primo, vero test importante in politica estera. Nel corso del fine settimana, infatti, la Cina ha messo alla prova gli Stati Uniti attraverso due incursioni nello spazio di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan, alimentando le tensioni nello Stretto ben oltre la soglia critica. Non si tratta di una novità: con il presidente Xi Jinping, la Repubblica popolare ha promosso in questi anni una politica sempre più aggressiva verso Taiwan, che considera la sua 23ma provincia. Solo lo scorso anno, il ministero della Difesa di Taipei ha tracciato 380 voli all’interno della sua Adiz. Tuttavia, non ha precedenti il fatto che a queste incursioni partecipino otto bombardieri e quattro caccia, come è avvenuto nella giornata di sabato. O che il numero di aerei cinesi impiegati salga addirittura a 15 il giorno successivo. (segue) (Nys)