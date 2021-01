Russia: i sostenitori di Navalnyj annunciano nuove azioni di protesta il 31 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della rete regionale dello staff dell'attivista russo Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, ha annunciato in un messaggio su Twitter nuove azioni a sostegno dell'oppositore. Le proteste sono previste domenica 31 gennaio. Il 17 gennaio, Navalnyj è stato arrestato all'aeroporto di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania dove si trovava per cure in seguito ad avvelenamento. Il tribunale ha disposto la detenzione preventiva fino al 15 febbraio per violazione delle condizioni imposte per la condanna nel caso Yves Rocher.Sono oltre 3.000 le persone fermate dalla polizia russa durante le manifestazioni di piazza per chiedere la liberazione di Navalnyj, arrestato nei giorni scorsi al suo rientro in Russia dalla Germania dopo il presunto avvelenamento con un agente nervino. Le proteste di sabato a Mosca sono durate alcune ore e si si sono concluse davanti alla prigione Matrosskaya Tishina, dove è detenuto Navalnyj, mentre il momento centrale è stato in piazza Pushkin. Tra le persone fermate nella capitale Mosca anche la moglie di Navalnyj Yulia, poi liberata, e l'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione Lyubov Sobol multata con una sanzione da 20 mila rubli (266 dollari).Le manifestazioni si sono svolte in quasi 70 località della Russia a partire per motivi di fuso orario dall'Estremo oriente russo per culminare nelle proteste di San Pietroburgo e Mosca. Durante le proteste, non autorizzate dalle autorità russe, sono stati registrati alcuni momenti di tensione e scontri con gli agenti di polizia. Significativa la partecipazione, che secondo alcuni media indipendenti del Paese avrebbe visto scendere in piazza a Mosca 15 mila persone, 10 mila a San Pietroburgo e 5.000 a Ekateriburg. Per le autorità locali, invece, a Mosca sono scese in piazza solo 4.000 persone, mentre la stampa internazionale riferisce di circa 40 mila manifestanti nella capitale russa. Un dato quest'ultimo confutato dal ministero degli Esteri di Mosca, che lo ha definito "molto esagerato". L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, ha fatto sapere di aver seguito gli eventi di ieri i in Russia con preoccupazione. "Condanno le detenzioni diffuse, l'uso sproporzionato della forza, l'interruzione di internet e delle connessioni telefoniche", ha dichiarato Borrell scrivendo su Twitter. "Discuteremo lunedì i prossimi passi durante il Consiglio Affari esteri dell'Ue", ha aggiunto. (Rum)