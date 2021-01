Germania-Russia: Merkel critica aspramente Putin per arresti sostenitori Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha aspramente criticato il presidente della Russia, Vladimir Putin, per la repressione delle proteste dei sostenitori dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, culminata in numerosi arresti. È quanto riferisce il quotidiano “Frankurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, ha condannato “l'approccio insolitamente duro” delle forze di sicurezza della Russia contro manifestanti pacifici nel corso delle dimostrazioni che si sono tenute nello scorso fine settimana in oltre 100 città del Paese. Secondo Seibert, i manifestanti potevano invocare il diritto di riunione, sancito anche dalla Costituzione russa. Le dimostrazioni si sono svolte per protestare contro la detenzione di Navalnyj, arrestato il 17 gennaio a Mosca al suo rientro da Berlino. L'oppositore del Cremlino si trovava nella capitale della Germania dalla scorsa estate, in cura a seguito del tentativo di avvelenamento che aveva subito in Russia. (Geb)