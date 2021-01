Regioni: Boccia, impugnate oltre il 13 per cento delle leggi, rafforzare conciliazione preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno i consigli regionali, complessivamente, hanno varato 719 leggi. Siamo in linea con gli anni precedenti. Abbiamo impugnato il 13,7 delle leggi e questo non va bene. Dobbiamo avere l’obiettivo comune dell’abbattimento del contenzioso istituzionale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia nel corso del suo intervento alla conferenza delle Assemblee regionali che si è svolto questa mattina nella sede del consiglio regionale del Lazio. “La consulta non può essere percepita come una sorta di tribunale amministrativo. Se ci andiamo si fa perché ci deve essere l’ultima parola, ma prima ci devono essere i nostri tentativi di mediazione: dobbiamo rafforzare i meccanismi di conciliazione preventiva e quelli esistenti non funzionano bene". (segue) (Rer)