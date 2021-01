Roma: assessore al Personale, Giovanni Riu dirigente di livello, sua scomparsa ci addolora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono persone che lasciano il segno. Giovanni Riu è stata una di queste. La sua scomparsa, oggi, ci sconvolge e ci addolora". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale Antonio De Santis (M5s). "Colonna portante del Dipartimento Risorse Umane, abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo così tanto da considerarlo, prima che un collega, un amico - aggiunge l'assessore -. Persona eccezionale, di grande sensibilità, vicino ai dipendenti e disponibile con tutti. Un dirigente di livello, fedele all'Amministrazione, che ha vissuto insieme a noi momenti cruciali, che ha condiviso con noi lo sguardo fermo sugli obiettivi da raggiungere a costo di impegno, tenacia, fatica quotidiana.Il suo importante contributo ha permesso di tagliare traguardi importanti per l’ente, le assunzioni, lo sblocco del salario accessorio, le nuove progressioni economiche orizzontali per i dipendenti. Roma Capitale gli deve molto. Tutti noi gli dobbiamo molto. E per questo, la sindaca Virginia Raggi e io, lo abbiamo sempre ringraziato, e lo ricorderemo con affetto. Ci mancherà. Resta viva l'immagine del suo sorriso: affettuoso, a volte ironico. Sempre sincero. Buon vento Giovanni, e mari sereni", conclude De Santis. (Rer)