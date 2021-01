Regioni: Boccia, fino al 60 per cento di impegni non ottemperati, atteggiamento che mina leale collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I numeri degli impegni non ottemperati dai consigli regionali sfiora il 50 per cento, esattamente il 48 per cento. In alcune regioni supera il 60 per cento. Non diffonderò i dati perché non è opportuno fare classifiche ma sono numeri alti che devono farci riflettere. Si dovrà fare un lavoro molto serio perché questo atteggiamento istituzionale mina la leale collaborazione con il governo centrale". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia nel corso del suo intervento alla conferenza delle Assemblee regionali che si è svolto questa mattina nella sede del consiglio regionale del Lazio. (Rer)