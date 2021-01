Milano: la polizia arresta in due diverse stazioni della provincia un uomo ricercato e uno per spaccio di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domenica gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Porta Garibaldi hanno arrestato un cittadino ivoriano di 52 anni, ricercato per violazione in materia di riciclaggio. I poliziotti hanno controllato dei viaggiatori in arrivo da Parigi e, durante i controlli, hanno rintracciato l'uomo, che risultava essere ricercato per un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nel 2018, dovendo scontare la pena di un anno di reclusione. Lo straniero è stato ristretto nel carcere di San Vittore. Sempre ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato nei pressi della Stazione Rho Fiera uno straniero, pluripregiudicato di 26 anni, per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della Polfer, durante un servizio a bordo di un treno regionale, hanno fermato e sottoposto a perquisizione l'uomo. Il giovane, trovato in possesso di oltre 5mila euro in banconote di piccolo taglio e oltre 120 grammi di marijuana, è stato arrestato, mentre la droga e il denaro provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati. (Com)