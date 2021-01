© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Pasteur in un comunicato ha precisato che proseguono gli studi su altri progetti di vaccino contro il coronavirus, che restano però a uno stadio preliminare. I due progetti sono "in fase preclinica" e non sono stati testati sugli uomini. L'interruzione del progetto "non rimette in discussione altri progetti di ricerca condotti in partenariato con Themis-Merck-Msd", si legge nella nota. (Frp)