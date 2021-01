Inps: Durigon (Lega), disastro Tridico e incapacità governo lasciano Paese in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Claudio Durigon, responsabile del dipartimento lavoro della Lega, in una nota dichiara: "16 miliardi di buco all'Inps, più di un milione di Italiani senza cassa integrazione, 200 mila pratiche in attesa di essere lavorate. Questo è lo scenario drammatico provocato dall'Inps di Tridico e dal governo Conte". E aggiunge: "Gli italiani pagano la gestione di un presidente impegnato più a fare politica che a difendere gli interessi dei lavoratori. Ad aggravare la situazione c'è l'incompetenza di un governo che fin da subito, senza avere la minima idea di programmazione a medio termine, ha puntato e investito solamente sulle politiche passive, trascurando del tutto quelle attive, fondamentali, invece, per far ripartire il sistema. La cosa grave - prosegue il deputato della Lega - è che queste politiche passive non sono neanche efficienti e in linea con le roboanti dichiarazioni di Conte, Catalfo, Gualtieri. Risultato: Paese in ginocchio. Gli italiani sono stufi delle promesse. Le imprese chiudono, le famiglie non arrivano a fine mese ma Conte e Tridico sono ancora in sella a fare danni. Lascino per il bene dell'Italia", conclude. (Com)