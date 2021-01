Governo: Bernini (FI), mancato arrivo Cig vergogna di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il fatto che un milione e 200mila lavoratori siano ancora in attesa della cassa integrazione, e che alcuni non l’abbiano mai ricevuta, è un’autentica vergogna di Stato". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Il premier in queste ore fa sapere di non trovare un motivo valido per l’apertura formale della crisi, perché i cittadini non la capirebbero: ebbene, lo chieda a questi cittadini senza lavoro e senza cig. Un governo che a fronte di scostamenti di bilancio senza precedenti non riesce a garantire i sussidi basilari e non risarcisce adeguatamente neppure le imprese - conclude Bernini - significa che ha totalmente fallito la sua missione”.(Com)