© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di Italia viva rischia di portare a elezioni anticipate. Per evitarle il Pd sta lavorando per garantire una base parlamentare ampia, europeista e con un programma autorevole. Un governo per affrontare Covid, campagna vaccinale e stagione investimenti Recovery Plan. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)