Russia: Covid, per la prima volta da novembre meno di 20 mila casi al giorno

- In Russia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 19.290 casi di coronavirus, cifra per la prima volta dall'11 novembre inferiore alle 20 mila unità. Il 24 gennaio la Sede operativa per il contrasto alla pandemia ha segnalato 21.127 nuovi casi. Secondo i dati aggiornati, 456 pazienti sono morti nelle ultime 24 ore. Durante l'intero periodo della pandemia, in Russia sono stati rilevati oltre 3,7 milioni di casi di coronavirus. Più di 3,1 milioni di pazienti sono guariti, circa 70mila sono stati i decessi. (Rum)