Indonesia: governo prepara nuova emissione obbligazionaria per finanziare la ripresa

- Il governo dell'Indonesia si prepara ad effettuare una emissione di obbligazioni retail con l'obiettivo di raccogliere 712 milioni di dollari, da destinare alla compensazione dei disavanzo fiscale e al finanziamento del programma nazionale di vaccinazione contro la Covid-19. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze nella giornata di oggi. Secondo una nota del ministero, "le entrate verranno utilizzate per finanziare la gestione della pandemia e le misure per la ripresa economica, incluso il programma di vaccinazioni di massa". I bond ORI019 hanno un tasso di interesse fisso del 5,57 per cento annuo e una durata triennale, e sono destinati agli investitori privati del mercato domestico. (Fim)