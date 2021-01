Energia: Spagna, Eni rileva Aldro Energia per competere con Repsol e Total

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha raggiunto un accordo per rilevare Aldro Energia con l'obiettivo di accelerare la sua crescita in Spagna per competere con Repsol e Total. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", l'accordo include anche l'acquisizione del 100 per cento della società di backoffice Instalaciones Martínez Díaz. "Questa acquisizione permette a Eni gas e luce di espandere la sua presenza nel mercato europeo che sarà fondamentale nella strategia di sviluppo delle sue attività. L'azienda punta ad aumentare il suo portafoglio, raggiungendo 11 milioni di clienti entro il 2023 per offrire non solo gas ed elettricità, ma l'intera gamma di servizi legati alla casa e all'energia", ha affermato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni Gas e Luce. Aldro Energia, con sede a Torrelavega, nella regione settentrionale spagnola della Cantabria, fornisce attualmente energia a 250 mila clienti situati principalmente in Spagna e Portogallo, con una grande attenzione al segmento delle piccole e medie imprese. (Spm)