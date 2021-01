Governo: Fornaro (Leu), far prevalere interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che "in una emergenza sanitaria senza precedenti e in una crisi economica difficile e complessa, dovrebbe prevalere il senso di responsabilità e la ricerca di soluzioni efficaci per dare una risposta alla domanda di protezione di cittadini e imprese". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "migliorare la bozza del Recovery dopo il fondamentale confronto con le parti sociali e approvarla nei tempi previsti in Parlamento è la priorità del Paese. I fondi europei rappresentano un'occasione unica e per molti versi irripetibile - conclude l'esponente di Leu - che non si può sacrificare sull'altare di interessi di partito e aprire una crisi di governo che non vuole la stragrande maggioranza degli italiani".(Com)