Scuola: Politi (Lega), vicini a studenti in protesta al Miur, si investa per didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, davanti la sede del ministero dell'Istruzione "abbiamo sostenuto i ragazzi di Generazione popolare nella loro battaglia per difendere il diritto allo studio per tutti i giovani". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina. "Tornati in aula dopo un mese di sospensione didattica gli studenti si sono trovati di fronte alle solite difficoltà - aggiunge -. La dad è stata un esperimento fallimentare, scarse le connessioni scolastiche e pochi i mezzi a causa degli scarsi investimenti. Nei quartieri più poveri dove vivono famiglie con disagio sociale, la dad si è trasformata in vero e proprio abbandono scolastico. La situazione del trasporto pubblico è stata lasciata ai tempi di pre-pandemia, pochi i mezzi e sovraffollati, inevitabili focolai dell'infezione. Chiediamo che ci sia un immediato investimento che consenta la didattica in presenza, investimenti sugli spazi dove fare didattica per garantire la sicurezza sanitaria. Invece di concentrarsi su bonus monopattini e biciclette elettriche - conclude - dobbiamo ritrovare la vera priorità: l'istruzione. Un Paese che non garantisce l'istruzione ai suoi figli è un Paese che non investe nel proprio futuro".(Com)